Двое подозреваемых вышли под залог. Как развивается дело об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова

В деле об убийстве значительные изменения: на свободу вышли полицейский Владимир Петровец и гражданский Дмитрий Кривошей. Они внесли залог после того, как им уменьшили сумму залога в два раза. Адвокаты предполагают, что процесс будет идти до конца года. Фокус выяснил, как продвигается дело об убийстве Кирилла Тлявова.

Почему снизили сумму залога

Почти год назад украинскую общественность взбудоражила страшная новость: двое нетрезвых патрульных, стреляя по банкам недалеко от детской площадки, ранили 5-летнего мальчика. Пуля попала ребенку в голову и через пару дней он скончался. Первые месяцы за этим делом наблюдала вся страна, требуя соответствующего наказания копам. К концу года общественный интерес стал угасать. А в момент, когда весь мир захватила эпидемия коронавируса и в Украине объявили карантин, сторона защиты в этом деле решила не упустить возможности: пока все следили за развитием пандемии и думали, где бы маски с перчатками купить, двое подозреваемых внесли залог и очень тихо покинули СИЗО.

Еще в начале марта на свободу вышли полицейский Владимир Петровец и гражданский Дмитрий Кривошей. Они внесли залог после того, как сумму уменьшили в два раза. Изначально суд назначил 273 тыс. грн залога, а вышли подозреваемые за 105 тыс. грн.

"Сумма залога изначально была завышена. Это так с перепугу им сначала завысили сумму залога, а потом пересмотрели ее. Так же как сначала всем фигурантам дела инкриминировали умышленное убийство – с перепугу, не разобравшись. Теперь статья дела звучит иначе – убийство по неосторожности", – рассказывает Фокусу Виктор Чевгуз, адвокат подсудимого Ивана Приходько.

Кстати, именно Приходько и вменяют статью за неосторожное убийство, все остальные подозреваемые проходят по статье "Хулиганство", что и дало им возможность выйти под залог.

"Приходько проходит по подозрению в убийстве по неосторожности, и в связи с этим в статье предусмотрено, что суд может не избирать залог, если правонарушение связано с гибелью человека. Он сейчас остается все еще в СИЗО. Остальным вменили хулиганство и незаконное обращение с оружием. Дело только начинается, прокурор даже не все материалы предоставил в суд. Слушание назначено на 25 и 26 мая", – говорит адвокат Виктор Чевгуз.

Убийство по неосторожности

31 мая 2019 года в Переяславе-Хмельницком Киевской области двое патрульных, Владимир Петровец и Иван Приходько, со своим знакомым Дмитрием Кривошеем и несовершеннолетним сыном Петровца решили пострелять по металлическим банкам недалеко от детской площадки. Были в нетрезвом состоянии. Шальная пуля попала в голову 5-летнему Кириллу Тлявову. Мальчика нашли родители на детской площадке. В больнице диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, перелом височной кости. Врачи не смогли извлечь пулю из мозга ребенка. Кирилл умер 3 июня.

Врач нейрохирург добирался до Переяслав-Хмельницкого 5 часов и спасти ребенка не успел

В этой истории винили не только копов, решивших так безответственно пострелять рядом с детской площадкой. Винили провалившуюся реформу МВД, в частности криво написанную инструкцию о переаттестации полицейских, которую и разработали в самом МВД. Естественно, винили и министра Авакова, и даже требовали его отставки.

Далее обвинения сыпались на медицинскую реформу. Винили врачей, которые пять часов не могли установить причину травмы Кирилла, и вообще весь Минздрав – один-единственный детский нейрохирург на всю Киевскую область! А жена патрульного Петровца и вовсе винила в случившемся семью мальчика. Она в разговоре с журналистами заявила, что родители не должны были пускать ребенка гулять, когда на поляне стреляли.

Проще говоря – виновными в смерти 5-летнего мальчика были все. Общественность взбудоражилась – украинцы требовали не то чтобы справедливого приговора, но жесткого. Во многих городах проходили митинги. И директор Госбюро расследований Роман Труба тут же заявил, что правоохранители расследуют смерть Кирилла как умышленное убийство. Хотели – получите.

Глава ГБР объяснял, мол, задержанные ведь полицейские и понимают всю ответственность и последствия применения оружия, да и пострелять решили не абы где, а недалеко от детской площадки, и якобы траектория выстрела указывает на то, что стрелявшие понимали, куда может угодить пуля.

Но, как выяснил Фокус, изначально дело квалифицировалось по статье 119 "Убийство по неосторожности", в противном случае – оно очень быстро бы развалилось в суде.

"Сразу после трагедии тогдашний генпрокурор Юрий Луценко написал о необходимости открыть уголовное производство по статье "Умышленное убийство", так как она предусматривает пожизненное заключение. Но мы все прекрасно понимали, что доказать умышленное убийство в данном случае нереально", – говорит Фокусу адвокат семьи погибшего ребенка Александр Щербина.

Четыре подозреваемых и одна пуля

Казалось бы, такая страшная трагедия, переполошившая всю страну и поднявшая все ведомства с ног на голову, должна получить быстрое справедливое завершение. Но не тут-то было. Сначала долго выясняли, кто именно из четверых фигурантов стрелял – ведь пуля одна, а значит один пистолет и одна рука, спустившая курок. И, кстати, об оружии – оно исчезло. По словам адвоката потерпевшей стороны, очень много вопросов к полицейским, выезжавшим на место происшествия сразу после случившегося.

"Они своими действиями или бездействием создали условия, при которых главный вещдок был утерян. Переяслав-Хмельницкий городок небольшой и все друг друга знают", – говорит Александр Щербина.

О том, что в городке действительно каждый, если не брат/сват, так друг другу товарищ точно – стало известно в суде. В конце 2019 года во время слушания дела судьи принялись брать самоотвод, ссылаясь на знакомство с подозреваемыми.

Но как бы там ни было, а дело об убийстве Кирилла все же слушается в Переяславе-Хмельницком. Но заминки возникают. На этот раз со стороны ГБР, глава которого уверял, что так просто это дело не оставит и виновные понесут наказание.

"От Госбюро расследований я ожидал большего. Они нас не допускали к материалам, самостоятельно вели досудебное расследование, хотя мы и обращались с инициативой провести процессуальные действия в рамках этого уголовного производства. Обращались к ним, говорили, что хотим помочь – три квалифицированных адвоката с многолетним опытом работы, мы ведь понимаем, что будет делать защита, но нам отвечали отказом. На моменте расследования для ознакомления открывали кое-какие материалы, но все это было, мягко говоря, ерунда какая-то – ничего нового и основательного. Я когда посмотрел на весь их результат работы – взялся за голову. Да и все еще со всеми материалами дела нас не ознакомили", – говорит Фокусу адвокат Щербина.

Карантин в помощь подозреваемым

На данный момент в деле фигурируют такие статьи обвинения.

"Убийство по неосторожности" вменяют Ивану Приходько. Статья предусматривает лишение свободы до 5 лет. Остальным подозреваемым вменяют хулиганство с применением оружия, максимальное наказание – 7 лет лишения свободы.

"Статья "Хулиганство" предусматривает альтернативу в виде залога, который и внесли двое подозреваемых и вышли из СИЗО еще в начале марта", – рассказывает Щербина. – Сейчас дело на стадии добавления материалов. Мы даже не исследовали материалы стороны обвинения. Говорить, насколько затянется слушание в суде, сейчас преждевременно. Во-первых, карантин слегка помешал, во-вторых, большое количество материалов, которые еще надо исследовать. Думаю, до конца года закончим дело".

Также Александр Щербина считает, что, с угасанием общественного интереса к этому делу, угасает возможность привлечения к ответственности виновных. В момент, когда Петровец и Кривошей выходили под залог, не было ни камер, ни журналистов – очень тихо и спокойно подозреваемые покинули СИЗО. Пока все отслеживали разрастающуюся пандемию в мире, сторона защиты воспользовалась моментом тихо выйти на свободу.

"Конечно, защитники используют такие моменты. Ведь в основе этого дела – реакция общественности, которую возмутили действия полицейских. Если бы это был простой гражданин, случайно застреливший ребенка, об этом бы поговорили месяц и забыли бы. А здесь общественный интерес стал раскачиваться стремительно именно из-за "погонов". Но на смену одному приходит другое и угасает интерес людей к делу мальчика Кирилла. Откровенно говоря, если он угаснет полностью и люди не будут следить за этим делом, стороне обвинения будет сложно бороться за справедливость", – говорит адвокат семьи погибшего ребенка.