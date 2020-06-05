С февраля рейтинг Зеленского упал на 3,3%, а Порошенко – вырос на 4,1%, – опрос КМИС

Если бы выборы прошли в ближайшее время, 40,9% избирателей (тех, кто определился с выбором) отдали бы свой голос за действующего президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.

За предыдущего президента Петра Порошенко проголосвали бы 15,7% украинцев. Вслед за Зеленским и Порошенко идут Игорь Смешко (9.2%), Юрий Бойко (8.9%) и Юлия Тимошенко (8.7).

Предыдущий опрос КМИС показал, что по состоянию на конец апреля (опрос проходил 17-25 апреля) Зеленский получил бы 42,6% поддержки на выборах, а Порошенко – 14,9%. Таким образом, рейтинг Зеленского упал на 1,7% а рейтинг Порошенко вырос на 0,8%.

А согласно февральскому опросу КМИС, за действующего президента в первом туре готовы были бы проголосовать 44,2% респондентов. Второе-третье места тогда делили Юрий Бойко (13,1%) и Петр Порошенко (11,6%). Таким образом, с февраля рейтинг Зеленского упал на 3,3%, а Порошенко – вырос на 4,1%.

На выборах в Раду сейчас с 29.9% победила бы "Слуга народа". За ней идут ОПЗЖ (15.8%) и "Евросолидарность" (13.5%). 5-процентный барьер также преодолели бы "Батькивщина" и "Сила и честь".

Опрос проводился в течение апреля-мая 2020 года. Полевой этап прошел 26-30 апреля. В ходе опроса методом телефонных интервью опросили 1507 респондентов. В выборку не включали временно оккупированные территории.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2.6% для показателей, близких к 50%, 2.2% – для показателей, близких к 25%, 1.7% – для показателей, близких к 10% и 1.1% – для показателей, близких к 5%.

Как ранее сообщал Фокус:

По данным соцопроса КМИС, если бы выборы в Верховную Раду проходили в феврале 2020 года, в нее попали бы только четыре партии: "Слуга народа" (39,1%), ОПЗЖ (15,6%), "Европейская солидарность" (10,8%) и "Батькивщина" (9,0%).