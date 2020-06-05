Олег Ляшко решил баллотироваться в Раду по округу погибшего Валерия Давыденко

Глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что будет баллотироваться на довыборах в Верховной Раду на 208 округе, где победил погибший нардеп Валерий Давыденко.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Когда разу после смерти Давыденко начали говорить о выбора. Ну это вообще аморально. Пусть хоть 9 дней пройдет. У меня с Давыденко были сложные отношения, но он был мощным политиком и много сделал для Черниговской области", – сказал Ляшко.

Ляшко напомнил, что в 2012 году победил в этом округе с "феноменальным успехом".

"Это был один из лучших результатов в Украине. После этого на этом округе мои избиратели дважды избирали Давыденко. У нас там очень мощная поддержка, и за меня голосовали на президентских и на парламентских выборах, поэтому мы этот округ никому не отдадим. Я пойду на этот округ и выиграю выборы", – сказал он и добавил, что все люди хотят, чтобы "Ляшко был в парламенте".

"Потому что Рада без Ляшко – как село без церкви", – заявил он.

Центральная избирательная комиссия назначила на 25 октября промежуточные выборы народного депутата в 208 округе (Черниговская область), где был избран в Верховную Раду погибший Валерий Давыденко, передает Укринформ.

При этом глава ЦИК Олег Диденко подчеркнул, что при рассмотрении вопроса назначения промежуточных выборов комиссия столкнулась с "определенными сложностями", основная из которых – отсутствие бюджетных ассигнований для организации подготовки выборов народных депутатов в действующей редакции закона о государственном бюджете.

"Закон дает возможность развести во времени вопрос назначения выборов и вопрос опубликования соответствующего проекта постановления, после которого начинается избирательный процесс промежуточных выборов", – заявил Диденко.