Партия Порошенко предложила Кличко объединиться на выборах в Киеве

Партия "Европейская солидарность" ("ЕС") обратилась к мэру Киева Виталию Кличко с предложением возглавить список ее кандидатов в Киевсовет на выборах осенью этого года.

"Приближается время, когда демократические силы, которые вместе стояли бок о бок на Майдане, вместе работали в Киевсовете на благо киевлян и вместе боролись за укрепление столичного самоуправления, должны заявить о своих принципиальных позициях и определить своих главных союзников", – говорится в обращении "ЕС".

Партия Порошенко также сообщила, что готова выдвинуть Кличко кандидатом на должность Киевского городского головы.

Напомним, что на предыдущих выборах киевского городского головы в 2015 году "Блок Петра Порошенко", предшественник "ЕС", поддержал Кличко.

Очередные местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года.

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