Партия Порошенко предложила Кличко объединиться на выборах в Киеве
Партия "Европейская солидарность" ("ЕС") обратилась к мэру Киева Виталию Кличко с предложением возглавить список ее кандидатов в Киевсовет на выборах осенью этого года.
"Приближается время, когда демократические силы, которые вместе стояли бок о бок на Майдане, вместе работали в Киевсовете на благо киевлян и вместе боролись за укрепление столичного самоуправления, должны заявить о своих принципиальных позициях и определить своих главных союзников", – говорится в обращении "ЕС".
Партия Порошенко также сообщила, что готова выдвинуть Кличко кандидатом на должность Киевского городского головы.
Напомним, что на предыдущих выборах киевского городского головы в 2015 году "Блок Петра Порошенко", предшественник "ЕС", поддержал Кличко.
Очередные местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года.
Как ранее сообщал Фокус:
- В декабре 2019 года Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с предложениями президента. "За" проголосовали 330 народных депутатов.
- Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что местные выборы должны состояться 25 октября, как это и предусмотрено Конституцией, но с финансированием могут быть проблемы.