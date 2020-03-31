"Теневая" команда "СН" не собирается противостоять Кличко на выборах в Киеве, – Лерос

Ранее СМИ писали, что киевским штабом поручили руководить Корниенко. Теперь же депутаты говорят что власти поменяли Корниенко на нардепа Тищенко

"Слуга народа" формирует "теневую" команду, которая будет только формально противостоять команде мэра Виталия Кличко на местных выборах.

Об этом в интервью НВ рассказал депутат от "СН" Гео Лерос.

"Это будет некая теневая команда, думаю. Тяжело сказать, что это будет за команда и как она собирается противостоять команде Кличко. Сейчас это все движется в неправильном направлении", – говорит Лерос.

Также Лерос не понимает, почему "Слуга народа" поручила Николаю Тищенко руководить киевским штабом, вместо того, чтобы провести праймериз.

"Почему не делается праймериз, согласно которому выбирается человек? А не потому ли, что Коля в родственных связях с Андреем Ермаком?", – задается вопросом нардеп.

Кроме того, Лерос заявил, что деньги Тищенко выделяет бывший мэр Киева Леонид Черновецкий.

"Уверен, что в ближайшем будущем мне удастся изложить факты, связанные с этим", – добавил он.

Ранее СМИ писали, что киевским штабом поручили руководить главе партии "СН" Александру Корниенко.

Но позже "слуга" Александр Дубинский сообщил, что планы властей поменялись: якобы штаб отдали как раз Тищенко.

В связи с этим группа депутатов от "Слуги народа" написала президенту Владимиру Зеленскому письмо, в котором они настойчиво просили не назначать руководителя столичного штаба без их участия.

Как ранее сообщал Фокус:

В феврале Корниенко заявлял, что желающих идти на местные выборы от "Слуги народа" уже достаточно много, но для них устроят отбор.