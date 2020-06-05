Кличко отказал Порошенко: буду идти в мэры от "УДАРА"

Городской голова столицы Виталий Кличко поблагодарил партию "Европейская солидарность" за предложение выдвинуть его кандидатом от партии на осенних выборах мэра, но отказался от предложения пятого президента Петра Порошенко.

Об этом Кличко написал на своей странице в Facebook.

"Хочу поблагодарить за такое предложение. Но отмечу, что я много лет являюсь лидером политической силы "УДАР", которая всегда боролась и отстаивала демократические европейские ценности. И буду выдвигаться в мэры от партии "УДАР Виталия Кличко". А также поведу команду "УДАР" на местных выборах, в частности – в Киевсовет", – написал Кличко.

Он также добавил, что готов сотрудничать со всеми демократическими силами, которые будут действовать "по правилам и порядочно".

5 июня партия "Европейская солидарность" обратилась к мэру Киева Виталию Кличко с предложением возглавить список ее кандидатов в Киевсовет на выборах осенью этого года.

Напомним, что на предыдущих выборах киевского городского головы в 2015 году "Блок Петра Порошенко", предшественник "ЕС", поддержал Кличко.

Очередные местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года.

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