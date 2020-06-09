"Чтобы людям было легче": Зеленский рассказал, как хотел заболеть коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский хотел заразиться коронавирусом, чтобы "людям было легче", а также на собственном примере продемонстрировать, "что это страшно".
Об этом говорится в статье "Украинской правды" "Хотел заразиться коронавирусом". Два дня с президентом Зеленским".
"Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально". Чтобы люди понимали – это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу", – сказал президент.
Хотя глава государства и утверждает, что не боится заразиться инфекцией, от такой идеи все же отказались.
"Решили, что слишком. Что перебор", – сказал Зеленский.
И добавил, что его не простила бы в таком случае семья: "Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы".
Как ранее сообщал Фокус:
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В Украине на 8 июня число новых случаев продолжает снижаться. За минувшие сутки в стране было зафиксировано 463 новых случая COVID-19.
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Зеленский заявил, что в стране пока не будут разрешать массовые развлекательные мероприятия. Об этом Зеленский завил на совещании по противодействию коронавирусу.
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Президент Украины также заявил, что программа правительства Дениса Шмыгаля требует доработки с учетом пандемии коронавируса.