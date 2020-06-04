Программа правительства требует доработки с учетом пандемии коронавируса, – Зеленский

Зеленский отметил, что премьер-министр сам попросил Верховную Раду отправить программу деятельности правительства на доработку

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что программа правительства Дениса Шмыгаля требует доработки с учетом пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

По его словам, программа деятельности Кабмина была разработана еще до пандемии коронавируса, поэтому не учитывает введения карантина и экономических потерь.

"Программа правительства была разработана, но никто не ожидал коронавируса. Поэтому он, (премьер-министр Денис Шмыгаль, – ред.) обратился к людям и сказал: у нас коронавирус, карантинные мероприятия, и программа правительства должна была измениться из-за COVID-19. Надо ее обновить", – сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что премьер-министр сам попросил Верховную Раду отправить программу деятельности правительства на доработку.

Напомним, 4 мая Верховная Рада отправила новую программу деятельности Кабмина на доработку. Решение поддержали 245 народных депутатов.

Как ранее сообщал Фокус:

1 июня Шмыгаль обнародовал подробности программы по стимулированию экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.