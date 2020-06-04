Рада отправила программу действий Кабмина на доработку

Премьер обещает доработать программу вместе с нардепами и позже внести в Раду ее обновленный вариант

Верховная Рада отправила новую программу деятельности Кабмина на доработку. Решение поддержали 245 народных депутатов.

Премьер Денис Шмыгаль сегодня, 4 июня, с трибуны парламента сам просил депутатов отправить программу на доработку.

По его слова, "важно не "когда", важно содержание и качество документа". "Важно, чтобы она была профессионально написана и выполнялась, давала результат, а не оставалась мечтами на бумаге, как это раньше часто бывало", – заявил Шмыгаль.

Также Шмыгаль отметил, что кризис из-за коронавируса частично изменил планы, ведь горизонт планирования значительно сузился. В т.ч. и по этой причине он просил отправить программу на доработку.

Премьер пообещал доработать программу вместе с нардепами и позже внести в Раду ее обновленный вариант. Принятие Радой программы даст правительству Дениса Шмыгаля годичный иммунитет от отставки. Сам Кабмин утвердил документ еще 2 апреля.

Программа Кабмина уместилась на 10 страницах. Ранее большинство комитетов расскритиковали ее за отсутствие конкретики.

Как ранее сообщал Фокус:

1 июня Шмыгаль обнародовал подробности программы по стимулированию экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.