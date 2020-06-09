Зеленский рассказал, что предлагал иностранным лидерам общаться по WhatsApp
Президент Владимир Зеленский предлагал мировым лидерам общаться по WhatsApp, но они не пользуются таким мессенджером. Об этом Зеленский рассказал журналистам УП.
"Я предлагал лидерам разных государств – не буду называть каких – общаться по WhtasApp. Так быстрее, чем вся эта политическая гарячая линия", – рассказывает президент.
Но, по словам Зеленского, его предложение не нашло отклика. "Они не пользуются таким", – добавил он.
Также Зеленский рассказал, что его проинформировали о прослушке. "Нам говорили, что нас прослушивают. Но не понимаю, как мы в современном мире может не общаться?", – задается вопросом глава Украины.
Как ранее сообщал Фокус:
- В январе 2020 года СМИ сообщили, что смартфон главы Amazon Джеффа Безоса якобы был взломан в 2018 году с помощью сообщения в WhatsApp от наследного принца Саудовской Аравии.
- А в мае 2019-го в приложении WhatsApp обнаружили шпионскую вредоносную программу, которая следила за пользователями.