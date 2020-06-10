СБУ уличила директора одного из предприятий Укроборонпрома на разглашении гостайны
Контрразведка СБУ разоблачила гендиректора одного из предприятий Укроборонпрома на разглашении гостайны. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
В ведомстве говорят, что директор привлекал к работе с секретными документами подчиненного, у которого закончился срок действия допуска к гостайне. При этом, директор знал об этих обстоятельства, утверждает СБУ.
Документы, с которыми работал подчиненный, касались среди прочего разработки и производства способов защиты информации, которые впоследствии будут использоваться украинскими военными на Донбассе.
Уголовное дело открыто по ч.1 ст.328 (разглашение государственной тайны). Директору уже сообщили о подозрении.
Вчера, 9 июня, гендиректор Укроборонпрома Айварас Абромавичус уволил президента ГП "Антонов" Александра Донца. На его место временно назначили Александра Лося.
Увольнение Донца стало результатом проверки на "Антонове" по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля: по данным СБУ на предприятии имели место факты нарушений, которые "вредили нацинтересам Украины".
Все результаты проверки Укроборонпром вчера направил в СБУ и НАПК.
Как ранее сообщал Фокус:
- В декабре прошлого года СБУ дала допуск с государственной тайне гендиректору концерна "Укроборонпром" Айварасу Абромавичусу, несмотря на то, что у него есть гражданство Литвы.
- А в начале 2019 года уже экс-нардеп Ирина Луценко говорила, что с деятельности государственного концерна Укроборонпром будет частично снята государственная тайна.