СБУ дало доступ к гостайне гендиректору "Укроборонпрома" Абромавичуса несмотря на гражданство Литвы

Допуск к гостайне предоставлен 18 октября

СБУ дала допуск с государственной тайне гендиректору концерна "Укроборонпром" Айварасу Абромавичусу, несмотря на то, что у него есть гражданство Литвы.

Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на документы СБУ.

"По результатам проведенной проверки Айвараса Абромавичуса в связи с допуском к государственной тайне Службой безопасности Украины предоставлено ему такой допуск 18 октября 2019 года", – сказано в ответе СБУ.

В СБУ пока не приходили документы проверки относительно доступа к гостайне замдиректора "Укроборопрома" Мустафы Найема.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не знал о наличии литовского гражданства у Абромавичуса, передает lrytas.lt. Однако, по его словам, он может занимать должность гендиректора "Укроборонпрома", так как не является госслужащим.

"Честно говоря, я не знал, что он имел литовское гражданство до моего назначения...Это правда, что он может занимать эту должность, потому что он не является государственным служащим", – сообщил президент.

Народный депутат ВРУ от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский просит Государственную миграционную службу Украины лишить украинского гражданства Айвараса Абромавичуса.

Дубинский напомнил, что пять лет назад Айварас Абромавичус получил гражданство Украины, но по состоянию на конец ноября 2019 года не отказался от иностранного гражданства.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2014 году президент Петр Порошенко предоставил Абромавичусу украинское гражданство и обратился к фракции "БПП" с предложением выдвинуть его на должность министра экономического развития и торговли. Должность он занимал до февраля 2016 года, когда подал в отставку. Свое решение он тогда объяснял давлением со стороны рядя политиков, в частности Игоря Кононенко. С началом президентской кампании Абромавичус присоединился к команде Владимира Зеленского.

Айварас Абромавичус является гражданином Литвы. Украинское гражданство Абромавичус получил в декабре 2014 года, ему его по упрощенной процедуре без надлежащих проверок предоставил пятый президент Петр Порошенко.

В августе президент Украины Владимир Зеленский назначил генеральным директором "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса.