По словам журналистов, некоторые письма, отправленные по ошибке в Мали, содержали подробные описания британских исследований в области гиперзвуковых ракет

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Чиновники Министерства обороны Британии случайно отправили электронные письма с секретной информацией в Мали. Эта африканская страна имеет очень тесные связи с Кремлем. Об этом сообщает издание Times.

По словам журналистов, причина в опечатке. Так, британские чиновники хотели связаться с Пентагоном и отправить документы по электронной почте. Пентагон использует доменное имя ".mil". Однако британцы ошиблись и отправили сообщение на доменное имя ".ml" — в Мали.

Издание пишет, что лидер Мали полковник Ассими Гоита на саммите в России 26 июля обратился к наемникам ЧВК "Вагнер" и призвал их помочь подавить сопротивление повстанцев-джихадистов.

В материале говорится, что большинство электронных писем, отправленных британцами в Мали, содержали тривиальную информацию. Например, даты, когда чиновники находились в отпуске, но другие содержали подробные описания британских исследований в области гиперзвуковых ракет. Минобороны Великобритании начало расследование.

Журналисты заявили, что отправка писем в Мали по ошибке происходит уже не в первый раз. Так, Нарушение данных было выявлено Йоханнесом Зюрбьером, голландским интернет-предпринимателем, с которым Мали заключила контракт на управление доменом ".ml".

Сообщается, что Зюрбьер получал до 20 000 ошибочно направленных электронных писем в день через универсальный адрес, который он создал для сбора сообщений. Попытки Зюрбьера предупредить Пентагон об утечке данных в течение ряда лет были отвергнуты.

Напомним, что глава РФ Владимир Путин пообещал заменить украинское зерно на мировом рынке российским. По словам российского президента, РФ в прошлом году произвела свыше 150 тонн зерновых, тогда как Украина — примерно 55 млн тонн. Он также отметил, что готов поставлять российское зерно странам Африки бесплатно.

Кроме того, сообщалось, что Африку не устроили "бесплатные" поставки зерна от Путина. По словам президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы, в его стране нет дефицита зерна. А Путин пытается добавить к тому, чего и так хватает.

Еще сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерриш ответил Путину на предложение о "бесплатном" зерне. По его словам, выход из зернового соглашения в любом случае затронет всех. Это приведет как минимум к повышению цен на продовольствие в мире.