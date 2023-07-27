По словам российского президента, РФ в прошлом году произвела свыше 150 тонн зерновых, тогда как Украина — примерно 55 млн тонн. Он также отметил, что готов поставлять российское зерно странам Африки бесплатно.

Related video

Во время выступления российского президента Владимира Путина на экономическом форуме "Россия-Африка", который этими днями проходит в Петербурге, говорилось о том, что российское зерно может стать альтернативой украинскому на мировом рынке. Об этом сообщает "РИА Новости".

"Наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Тем более, что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай, — заявил Путин.

По его словам, РФ в ближайшие 2-4 месяца РФ будет готова бесплатно предоставить странам Африки, таким как Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканская республика, Эритрея, по 25-50 тысяч тонн зерна.

Российский президент пообещал возместить расходы на доставку российских зерновых странам африканского континента. Собравшиеся в зале представители упомянутых стран дружно рукоплескали.

Путин также решил рассказать о работе украинской агропромышленности в условиях войны.

Из примерно 55 млн тонн зерновых, произведенных, по словам главы Кремля, Украиной в прошлом году, экспорт составил около 47 млн тонн, из них 17 млн тонн пшеницы. Тогда как урожай РФ за прошлый год был втрое больше, отметил Путин.

Столь пристальное внимание к теме продовольствия, как в докладе Путина, уделялось и в советские времена, где повсеместные плакаты и вывески обещали горы мяса, шерсти, яиц и пр.

Африка — будущий экспортер продовольствия

Президент РФ в присутствии руководителей африканских стран сказал, что есть перспектива того, что — при правильном подходе — Африка может из импортера превратиться в крупного производителя зерновых.

На форуме в Петербурге президент Коморских островов Азали Ассумани, в свою очередь, призвал облегчить экспорт и российского, и украинского продовольствия.

Напомним, что со стороны Путина следуют новые угрозы. Помимо ядерного удару в Кремле обещают боевые действия на территории стран ЕС.

Также сообщалось, что представители Ирландии высказались о реакции мирового сообщества на смерть Путина, когда это произойдет.