За словами журналістів, деякі листи, надіслані помилково в Малі, містили докладні описи британських досліджень у галузі гіперзвукових ракет

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Чиновники Міністерства оборони Британії випадково відправили електронні листи з секретною інформацією в Малі. Ця африканська країна має дуже тісні зв'язки з Кремлем. Про це повідомляє видання Times.

За словами журналістів, причина в помилці. Так, британські чиновники хотіли зв'язатися з Пентагоном і надіслати документи електронною поштою. Пентагон використовує доменне ім'я ".mil". Однак британці помилилися і відправили повідомлення на доменне ім'я ".ml" — в Малі.

Видання пише, що лідер Малі полковник Ассімі Гоїта на саміті в Росії 26 липня звернувся до найманців ПВК "Вагнер" і закликав їх допомогти придушити опір повстанців-джихадистів.

У матеріалі йдеться про те, що більшість електронних листів, відправлених британцями в Малі, містили тривіальну інформацію. Наприклад, дати, коли чиновники перебували у відпустці, але інші містили докладні описи британських досліджень у галузі гіперзвукових ракет. Міноборони Великої Британії почало розслідування.

Журналісти заявили, що надсилання листів до Малі помилково відбувається вже не вперше. Так, порушення даних було виявлено Йоханнесом Зюрб'єром, голландським інтернет-підприємцем, з яким Малі уклала контракт на управління доменом ".ml".

Повідомляється, що Зюрб'єр отримував до 20 000 помилково надісланих електронних листів на день через універсальну адресу, яку він створив для збору повідомлень. Спроби Зюрб'єра попередити Пентагон про витік даних протягом низки років були відкинуті.

Нагадаємо, що глава РФ Володимир Путін пообіцяв замінити українське зерно на світовому ринку російським. За словами російського президента, РФ минулого року виробила понад 150 тонн зернових, тоді як Україна — приблизно 55 млн тонн. Він також зазначив, що готовий постачати російське зерно країнам Африки безкоштовно.

Крім того, повідомлялося, що Африку не влаштували "безкоштовні" постачання зерна від Путіна. За словами президента Зімбабве Еммерсона Мнангагви, в його країні немає дефіциту зерна. А Путін намагається додати до того, чого і так вистачає.

Ще повідомлялося, що генсек ООН Антоніу Гутерріш відповів Путіну на пропозицію про "безкоштовне" зерно. За його словами, вихід із зернової угоди в будь-якому разі торкнеться всіх. Це призведе щонайменше до підвищення цін на продовольство у світі.