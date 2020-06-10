Продавец страха. Как Аваков стал вечным министром МВД

— Будний день, девять утра, дождь, карантин, а на площади перед Верховной Радой тысяча людей. Не партийцы, не представители общественных организаций, а простые киевляне — программисты, музыканты, журналисты. Мы хотим жить в свободной и безопасной стране, знать, что полиция на стороне добра, а не унижает и не убивает тех, кто к ней обращается, — говорит Елизавета Жарикова, одна из организаторов акции за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Она, как и большинство собравшихся у стен парламента, уверена, что для увольнения чиновника есть минимум две причины: провал реформы полиции и саботаж расследований резонансных преступлений.

— За нашими спинами шепчутся, что нам заплатил Сорос, но мы понимаем, что это попытка нас заглушить. Они не хотят диалога, — продолжает активистка.

Аваков тем временем выступает в самом парламенте. С трибуны он говорит, что "негативные резонансные события" происходят в любой полиции любой страны мира, и обещает требовать жесткого наказания для провинившихся людей в форме. Министр рассказывает, что украинская полиция — срез общества, в котором есть и достойные люди, и негодяи, акцентируя на том, что поддержка полиции высока: ей доверяют 43% граждан.

— Слушая эти заявления и вопросы депутатов, складывается впечатление, что мы живем с депутатами и министрами в разных измерениях. Они упорно настаивают, что замены главе МВД нет, что Аваков — "эффективный министр", — говорит Жарикова. И тут же добавляет, что, согласно апрельским опросам Центра Разумкова, Авакову не доверяют 69% украинцев.

Тяжелая ноша

В должности министра внутренних дел Арсен Аваков пребывает более шести лет. Весной 2014-го именно он не пошел на переговоры с террористами, отдал приказ штурмовать здание Харьковской облгосадминистрации, тем самым спасая Украину от создания еще одной квазиреспублики. После называл себя "русскоязычным украинским националистом", помогал создавать добровольческие батальоны и переформатировать внутренние войска в Национальную гвардию. При нем же стартовала масштабная реформа полиции под руководством грузинских экспертов.

"В глазах Зеленского Аваков — самый опытный министр, организо­ванный, эффек­тивный" Владимир Фесенко, политолог

Но вскоре реформы забуксовали. И если сначала казалось, что трудности временные, что за несколько месяцев и даже лет изменить прогнившую систему невозможно, то позднее пришло понимание, что стремиться к победному финишу министр перестал. Первым серьезным звоночком стала провальная переаттестация сотрудников, в результате которой 92% старых кадров остались на своих местах, а те, кто аттестацию провалил, восстановились через суд. Полицию продолжали обвинять в крышевании нелегальной добычи янтаря, игорного бизнеса и рынка секс-услуг.

— Да, Аваков создал полицейскую структуру, которая внешне отвечает европейским стандартам. Например, в ведомстве появился отдел надзора за правами человека и по борьбе с домашним насилием. Улучшилось оснащение полиции. Но главная проблема — люди — не решена, — считает Константин Батозский, в прошлом помощник главы Донецкой облгос­администрации, директор "Агентства развития Приазовья". — Аваков пришел на должность под лозунгом "Надо бороться с мусорской системой", но по факту возглавил ее, в очередной раз доказав, что свежий огурец, попадая в банку с солеными, очень скоро становится таким же соленым.

Саботажем и круговой порукой происходящее в МВД с 2014 года называет адвокат семей Героев Небесной сотни Виталий Тытыч:

— Министр отказался содействовать в расследовании дел Майдана, проводить эффективные внутренние расследования, покрывал уничтожение улик, фактически не сдавал своих. В результате подозреваемые в убийствах оставались и остаются в структурах МВД.

Да, сегодня министр обещает строго наказать двух полицейских, которые в ночь на 24 мая в полицейском участке городка Кагарлык, недалеко от столицы, избили и изнасиловали 26-летнюю женщину. Эта история и вызвала новую волну протестов с требованием отставки Авакова. Притом министр не объясняет, как в Кривом Озере Николаевской области четверо из шести полицейских, в упор расстрелявших Александра Цукермана на глазах у его жены, успешно прошли переаттестацию. Не говорит и о том, почему полиция не в состоянии предупредить бандитские разборки в центре города, как это произошло в Броварах под Киевом 29 мая.

В одной связке

— Министр — это человек системы, если говорить о кланово-олигархическом порядке правления, который до сих пор существует в Украине, — уверен Евгений Крапивин, эксперт по реформе полиции из Центра политико-правовых реформ. — Он стал ее частью еще в период руководства Харьковщиной, что и позволило удержаться на должности последние шесть лет.

В политику Аваков пришел из газового бизнеса. В 2004-м стал заместителем главы харьковского областного штаба оппозиционного кандидата в президенты Виктора Ющенко, после его победы занял кресло главы Харьковской облгосадминистрации.

ГОЛОС УЛИЦЫ. Протестующие уверены, что есть минимум две причины для отставки министра: провал реформы полиции и саботаж расследований резонансных преступлений (фото: УНИАН)

Харьковская область — родной для Авакова регион. Именно там находились его активы: банк "Базис", недвижимость, супермаркеты, отель, хлебозавод и энергетические компании по добыче газа. В 2011-м Фокус оценивал состояние Авакова в $283 млн. Но с приходом Виктора Януковича на пост президента, а Геннадия Кернеса — на должность мэра Харькова (Аваков уступил ему 0,63% голосов избирателей) большинство активов нынешний министр внутренних дел потерял. Более того, бежал в Италию и вернулся в Украину только после избрания в парламент. Как говорят активисты Харьковского антикоррупционного центра, после Революции достоинства Аваков не только вернул себе активы, но и наладил отношения с бывшими неприятелями.

— Несмотря на непростые отношения между Аваковым и Кернесом, они сохраняют "холодное перемирие", — замечает харьковский юрист Владимир Рысенко. — А иначе зачем мэрия без всяких условий выделила землю под всю недвижимость, которая вернулась министру после 2014 года?

Харьковскую область Аваков тоже контролирует. Губернатор Алексей Кучер, ранее депутат от "Слуги народа", — не чужой ему человек. В прошлом Кучер-адвокат представлял интересы одного из фигурантов дела о "рюкзаках Авакова" — харьковского бизнесмена Владимира Литвина. Напомним, детективы НАБУ выявили, что в 2015 году МВД закупало рюкзаки для Нац­гвардии по завышенной цене, по этому случаю правоохранители даже задержали сына Авакова — Александра. В итоге Литвин как представитель фирмы — победителя тендера вину в мошенничестве и подделке документов взял на себя и отделался условным сроком. Производство в отношении Авакова-младшего закрыли. После Вова-рюкзак, как его называют в харьковских кругах, был негласным советником Кучера.

Аваков также тесно связан с харьковчанкой Ириной Венедиктовой, которая 17 марта этого года стала генеральным прокурором Украины. Журналисты программы "Схемы" обнаружили, что брат Венедиктовой работал в бизнесе семьи главы МВД. Кроме того, муж Венедиктовой не так давно получил должность замначальника Департамента киберполиции Украины.

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Политик наших дней

Во времена президента Петра Порошенко Авакова называли его противовесом. На должность министра политика лоббировал Арсений Яценюк, который не хотел, чтобы президент, в чьем ведении находится выбор кандидатуры главы СБУ и генпрокурора, сконцентрировал в своих руках еще и управление полицией и Нацгвардией.

Вскоре у министра внутренних дел появились не только политические союзники, но и реальное влияние на процессы в стране. В первую очередь благодаря депутатской поддержке: в парламенте прошлого созыва у него был 81 депутат от "Народного Фронта", способный повлиять на одобрение министерских инициатив. Во вторую — благодаря постепенному расширению влияния на правоохранительные органы.

— С 2014 года министр закрывал глаза на некоторые проступки военизированных подразделений, и они становились их общей тайной, — продолжает политолог Константин Батозский. — Все понимали и понимают, что если однажды министр попросит, то его просьбу придется выполнить. В противном случае будут проблемы.

Как это произошло осенью 2014 года с добровольческим батальоном "Шахтерск", состоящим из 700 бойцов. Аваков его распустил. Официальная версия — отсутствие дисциплины и мародерство. Бойцы же утверждали, что причина в другом: якобы подразделение отказалось выполнять все приказы и просьбы руководства МВД.

"Ермак хочет, чтобы Аваков ушел. Ему не нравится козыряние опытом и роль второго после него" Андрей Золотарев, политолог

Когда премьер Арсений Яценюк ушел и на его место поставили человека Порошенко — Владимира Гройсмана, Аваков сохранил кресло министра. Он принялся противостоять Порошенко, но конфликт был непубличным, приходилось договариваться. Вплоть до зимы 2018–2019 года, когда Аваков переметнулся на сторону кандидата в президенты Владимира Зеленского, пообещав провести честные выборы и сломать схемы Петра Порошенко по подкупу избирателей. Взамен Зеленский пообещал оставить политика в большой игре.

После победы на выборах бывшего актера Авакову пророчили место секретаря СНБО или вице-премьера, поскольку Зеленский сомневался, нужно ли его оставлять в МВД. Но в какой-то момент президент понял, что должной фигуры на его скамейке запасных нет. В результате глава государства выдвинул ряд условий: раскрытие резонансных дел, переформатирование старой команды, а еще — демилитаризация ведомства. В частности, Аваков не должен был препятствовать переподчинению президенту Национальной гвардии. В августе 2019-го в Раду даже внесли соответствующий законопроект, но профильный комитет отправил его на доработку. На выполнение условий Авакову дали полгода. Он согласился.

С тех пор прошло почти десять месяцев. Владимир Зеленский называет его эффективным и надежным. Считает, что именно Аваков не допустил волну возможных протестов в момент принятия закона о рынке сельхозземли и урегулировал ситуацию в Новых Санжарах.

— В глазах Зеленского Аваков — самый опытный министр, организованный, эффективный. Президент к нему прислушивается, — уверен политолог Владимир Фесенко.

Угроза Зеленскому

В отличие от истинных технократов, Аваков видит себя не столько чиновником, сколько политиком. То он рассказывает, что смог противостоять Порошенко, то на международном уровне начинает дискуссии о плане деоккупации и реинтеграции Донбасса, что в принципе недопустимо для министра.

— У него инстинкт политика, — продолжает Фесенко. — Даже в самой сложной ситуации, такой как эпидемия коронавируса, он пытается работать на собственный имидж, постоянно напоминая о себе и своей позиции.

Такой подход не нравится окружению Зеленского. Например, главе Офиса президента Андрею Ермаку. Скорее всего, тот не может простить поездку Авакова в Париж на встречу в "нормандском формате" и его комментарии о нервозности Владислава Суркова или перепалках Владимира Зеленского с Сергеем Лавровым, когда пресс-службы всех сторон предпочитали молчать.

— Ермак хочет, чтобы Аваков ушел. Ему не нравится козыряние опытом и роль второго после него. Этим двоим становится тесно, — считает политолог Андрей Золотарев. Он не исключает, что именно Ермак начал новую кампанию по дискредитации Авакова. — Кагарлык повторяется ежедневно. По-другому полиция не умеет работать, дефицит профессионализма эти ребята компенсируют силой удара.

Зато на стороне Авакова бизнесмен Валерий Коломойский. Если в 2014-м олигарх оценивал свои отношения с министром как "боевое содружество", то в 2019-м называл его "старым другом".

"Аваков пришел под лозунгом "Надо бороться с мусорской системой", но по факту возглавил ее" Константин Батозский, политолог

Зеленский понимает, что, хотя Арсен Аваков и перерос министерское кресло, терять контроль над силовиками не собирается. Поэтому не согласится поменять реальные полномочия главы МВД на декоративные вице-премьера. В то же время президент пытается оправдать сотрудничество с Аваковым. Хотя бы тем, что министр обещает раскрыть убийство журналиста Павла Шеремета. По мнению главы государства, если министр "взялся за какое-то реально громкое дело", то должен довести его до конца, это его личная ответственность. Еще один фактор — приближающиеся местные выборы, подготовка к которым должна проходить в атмосфере стабильности.

— Президент оказался в одной лодке с Аваковым, но тот ее топит, — говорит Батозский. — И никто из нее выпрыгнуть не может, потому что Аваков пугает всех нестабильностью, дескать, только он способен обеспечить стабильность и честность на выборах. Этот министр — профессиональный продавец страха, который покупает президент, не имеющий большого политического опыта.

Тем временем в парламенте представители фракции "Голос" зарегистрировали проект постановления об увольнении Арсена Авакова. Его подписали 18 нардепов этой политсилы, 36 депутатов от "Слуги народа" и один — от "Европейской солидарности". Этого мало для снятия министра. Более того, в ВР даже сложилась неформальная проаваковская коалиция. Большинство "слуг" считают, что время увольнять министра еще не пришло, "Батькивщина" красноречиво молчит, ЕС хочет инициировать отставку всего правительства, а в ОПЗЖ об Авакове говорят как об опытном чиновнике.

Сам министр и его окружение на разговоры о возможной отставке реагируют спокойно, повторяя мантру о том, что главное для страны — порядок. Они понимают, что Зеленский вряд ли согласится удовлетворить требование оппозиции. В противном случае это расценят как проявление слабости. К тому же Зеленский действительно пока не видит альтернативы Авакову, а еще — не хочет после его отставки получить себе очередного опытного оппозиционера. Поэтому будет терпеть. По крайней мере до местных выборов.