В КИУ назвали топ-10 депутатов-миллионеров от "Слуги народа"
Каждый второй нардеп от фракции "Слуги народа" – миллионер. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины, ссылаясь на данные деклараций депутатов.
Всего в Раде 153 "слуг"-миллионеров, говорят в КИУ и напоминают, что всего во фракции состоит 247 нардепов.
В топ-10 депутатов по задекларированным средствам входят:
- Олег Воронько – 123 млн грн;
- Александр Сова – 79 млн грн;
- Андрей Герус – 38 млн грн;
- Роман Мулик – 24 млн грн ;
- Остап Шипайло – 22 млн грн;
- Руслан Горбенко – 22 млн грн;
- Александр Трухин – 21 млн грн;
- Давид Арахамия – 21 млн грн;
- Гео Лерос – 20 млн грн;
- Артем Культенко – 19 млн грн.
На другом конце списка самых богатых "слуг" – Сергей Колебошин (75 тыс. грн), Елизавета Богуцкая (66 тыс. грн), Орест Саламаха (62 тыс. грн), Юлия Овчинникова (55 тыс. грн) и Анатолий Драбовский (16 тыс. грн).
Всего депутаты от "Слуги народа" задекларировали 1,1 млрд грн (90% из этих средств хранятся в наличном виде).
В КИУ также уточняют, что при составлении списка самых богатых депутатов они учитывали только наличные деньги и деньги на банковских счетах – недвижимость и другие ценные активы не учитывались. Деньги в иностранной валюте при подсчете переводились в гривны.
Как ранее сообщал Фокус:
- В начале июня КИУ сообщал, что 19 "слуг"-миллионеров в апреле из бюджета получили компенсацию за аренду жилья. Всего же компенсацию получили 52 нардепа.
- При этом, право на получение компенсации имеют депутаты, у которые нет жилья в Киеве, и место их проживания (регистрации), находится на удалении более 30 км от границ города