Тимошенко поддержит Ляшко на довыборах в Раду

"Батькивщина" поддержит лидера Радикальной партии Олега Ляшко на довыборах в Раду по 208 округу в Черниговской области. Об этом Тимошенко сегодня сообщила на брифинге, пишет УП.

"На 208 округе все украинские силы должны объединиться и выдвинуть единого кандидата. Человека, которого на этом округе уже поддерживает более 30% людей, это Олег Ляшко. Он в Черниговской области особенно работал, это его родина и он там имеет большую поддержку людей", – говорит Тимошенко.

Также Тимошекно добавила, что "Батькивщина" не будем выдвигать своего кандидата на округе.

Ляшко, в свою очередь, поблагодарил Тимошенко за поддержку. "Спасибо, Юля!", – коротко написал он у себя в Facebook.

Довыборы по 208 округу назначены на 25 октября 2020 года.

На прошлой неделе Тимошенко и Ляшко заметили вместе в киевском ресторане "Китайский привет". Фото политиков выложила на своей странице в Facebook политический эксперт Татьяна Лупова.

"Вот кого я сегодня не ожидала увидеть. Тимошенко и Ляшко вместе пьют чай на террасе кафе "Китайский привет". Наверное, передают привет Зеленскому", – написала она.

В 2016 году Ляшко требовал лишить лидера Тимошенко украинского гражданства и называл ее "лисой драной". "Эта московская кукушка, одетая в украинские вышиванки, пыталась чужими руками реализовать путинский, кремлевский план по захвату власти", – заявил Ляшко.

Позже Тимошенко на одном из заседаний согласительного совета назвала Ляшко "чихуахуа" и "бобиком".

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