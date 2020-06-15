Под судом, где Стерненко избирают меру пресечения – потасовки. Есть задержанные
Под зданием Шевченковского райсуда, в котором сегодня избирают меру пресечения бывшему руководителю одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко, – потасовки. Правоохранители задержали нескольких человек, сообщает НВ.
Активист Роман Синицин пишет в Facebook, что в общей сложности задержали 7-8 человек. "Чать избиты беркутом в автозаках", – сообщает он.
В полиции официально сообщили о задержании пяти человек. Один из них устроил конфликт с журналистом телеканала ZIK, а остальные пытались помешать полицейским при его задержании.
Ранее из-под здания суда вытолкали журналистов "Страны" и "Шарий.нет".
Площадь перед судом заполнена людьми, там собралось несколько сотен активистов. Утром к зданию суда привезли нацгвардейцев и полицейских. "Вся Дегтяревская в них. Не могут устроиться. И это еще начало", – писал тогда журналист "Радио Свобода" Марьян Кушнир.
Избирать меру пресечения Стерненко начали 12 июня, но вечером в тот день суд объявил перерыв до 15 июня. Сам Стерненко говорил сегодня перед судом, что заседание может продлиться целый день, так как должны допросить много свидетелей и поручителей.
11 июня, СБУ сообщила Стерненко о подозрении по ч.1 ст.115 и ч.2 ст.263 УК – умышленное убийство и незаконное ношение холодного оружия. Сам активист заявил, что не совершал убийства. Дело касается нападения на Стерненко в июле 2018 года.
По версии СБУ, нападавшие на Стерненко Иван Кузнецов и Александр Исайкул действительно хотели запугать и нанести телесные повреждения активисту. Именно поэтому их действия квалифицированы по ч.4 ст.296 УК (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия – от 3 до 7 лет тюрьмы).
Но впоследствии Кузнецов убежал с места событий, а Стерненко догнал его и нанес еще несколько ударов ножем, в т.ч. и тот, который стал смертельным – в сердце. В ведомстве отметили, что такие действия не подпадают под необходимую самооборону и должны квалифицироваться как умышленное убийство.
Как ранее сообщал Фокус:
- В начале мая ультрас "Динамо" заявили, что готовы выйти на массовые протесты, если одесскому активисту Сергею Стерненко будет предъявлено подозрение в убийстве или он будет задержан правоохранительными органами.
- Также ультрас призывали присоединиться к ним другие фанатские движения и простых украинцев. "Украинцы имеют право на самозащиту!" – заявили они.