Под судом, где Стерненко избирают меру пресечения – потасовки. Есть задержанные

Под зданием Шевченковского райсуда, в котором сегодня избирают меру пресечения бывшему руководителю одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко, – потасовки. Правоохранители задержали нескольких человек, сообщает НВ.

Активист Роман Синицин пишет в Facebook, что в общей сложности задержали 7-8 человек. "Чать избиты беркутом в автозаках", – сообщает он.

В полиции официально сообщили о задержании пяти человек. Один из них устроил конфликт с журналистом телеканала ZIK, а остальные пытались помешать полицейским при его задержании.

Ранее из-под здания суда вытолкали журналистов "Страны" и "Шарий.нет".

Площадь перед судом заполнена людьми, там собралось несколько сотен активистов. Утром к зданию суда привезли нацгвардейцев и полицейских. "Вся Дегтяревская в них. Не могут устроиться. И это еще начало", – писал тогда журналист "Радио Свобода" Марьян Кушнир.

Избирать меру пресечения Стерненко начали 12 июня, но вечером в тот день суд объявил перерыв до 15 июня. Сам Стерненко говорил сегодня перед судом, что заседание может продлиться целый день, так как должны допросить много свидетелей и поручителей.

11 июня, СБУ сообщила Стерненко о подозрении по ч.1 ст.115 и ч.2 ст.263 УК – умышленное убийство и незаконное ношение холодного оружия. Сам активист заявил, что не совершал убийства. Дело касается нападения на Стерненко в июле 2018 года.

По версии СБУ, нападавшие на Стерненко Иван Кузнецов и Александр Исайкул действительно хотели запугать и нанести телесные повреждения активисту. Именно поэтому их действия квалифицированы по ч.4 ст.296 УК (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия – от 3 до 7 лет тюрьмы).

Но впоследствии Кузнецов убежал с места событий, а Стерненко догнал его и нанес еще несколько ударов ножем, в т.ч. и тот, который стал смертельным – в сердце. В ведомстве отметили, что такие действия не подпадают под необходимую самооборону и должны квалифицироваться как умышленное убийство.

Как ранее сообщал Фокус:

В начале мая ультрас "Динамо" заявили, что готовы выйти на массовые протесты, если одесскому активисту Сергею Стерненко будет предъявлено подозрение в убийстве или он будет задержан правоохранительными органами.