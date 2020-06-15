ВАКС впервые приговорил депутата к пяти годам тюрьмы

Высший антикоррупционный суд вынес свой первый тюремный приговор. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Суд отправил депутата Киевского облсовета Александра Мефодия в тюрьму на пять лет по ч.3 ст.369-2 УК (злоупотребление влиянием, вымогательство).

Судьи установили, что в апреле 2019 года Мефодий получил взятку за влияние на сотрудников правоохранительных органов. Конечной целью такого "влияния" было возвращение арестованного имущества.

Действия депутата судьи квалифицировали как вымогательство.

Александр Мефодий / Фото: korrespondent.net

"Коллегия судей назначила наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с конфискацией части имущества – автомобиля", – говорится также в сообщении.

Депутат может обжаловать решение судей в Апелляционной палате ВАКС.

Как ранее сообщал Фокус:

4 мюня апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила меру пресечения экс-министру здравоохранения Раисе Богатыревой.