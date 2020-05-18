ВАКС отменил заочный арест министра времен Януковича, – СМИ

По данным СМИ, речь идет о бывшем министре доходов и сборов Александре Клименко

Высший антикорсуд отменил решение о заочном аресте бывшего министра доходов и сборов. Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на пресс-секретаря суда Олесю Чемерис.

Фамилии пресс-секретарь не назвала, но журналисты пишут, что им известно, что речь идет об Александре Клименко, который был министром в Кабмине Николая Азарова.

По словам Чемерис, решение на прошлой неделе приняла Апелляционная палата ВАКС. Причину решения пока неизвестна, ведь сейчас суд огласил только резолютивнуюю ее часть.

Полный текст решения огласят позже. Офис генпрокурора пока не отреагировал на ситуацию.

Клименко был министром доходов и сборов с 2012 по 2014 годы. После Революции достоинства сбежал из Украины. Ранее сообщалось, что Клименко грозит до 15 лет лишения свободы.

Ему инкриминировали участие в создании преступной организации, фиктивное предпринимательство, присвоение имущества через служебное положение, служебный подлог.

Как ранее сообщал Фокус:

24 января Оболонский районный суд Киева признал виновным Виктора Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны и заоочно приговорил его к 13 годам тюрьмы.

Адвокат Януковича заявил, что экс-президент намерен вернуться в Украину.