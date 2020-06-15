Трюдо поддержал упрощение визового режима для украинцев, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо согласен с необходимостью работать над упрощением визового режима для украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Мы уже сейчас должны очертить временные рамки начала двустороннего визового диалога. Можем начать упрощение визового режима с отдельных категорий граждан, например молодежи, студентов, как говорили в Торонто в прошлом году. Ожидаем прибытия в Украину группы канадских экспертов для мониторинга состояния соответствия Украины визовым критериям Канады", – сообщил президент.

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"Рад, что Джастин Трюдо соглашается, что нам нужно работать над пересмотром визового режима для Украины для его упрощения. Джастин, был рад слышать. Чем меньше препятствий между нашими людьми, тем крепче дружба между Украиной и Канадой", – добавил Зеленский на своей странице в Twitter.

Зеленский поблагодарил Канаду за гуманитарную помощь Украине для борьбы с коронавирусом.

"Мы благодарны за гуманитарную помощь Канады для противодействия заболеванию в Украине по линии Гуманитарного фонда ООН размером 500 тысяч канадских долларов", – сказал Зеленский.

Как ранее сообщал Фокус:

Во время визита в Каменец-Подольск президенту организовали экскурсию в Каменец-Подольской крепости, где ему показали тир и предложили сделать выстрел из лука.