"Слуга народа" поддержит законопроект о всеукраинском референдуме, – замглавы фракции
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что фракция на своём заседании "сигнальным" голосованием приняла решение поддержать законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум".
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По ее словам, депутаты намерены голосовать за законопроект по сокращенной процедуре.
"Мы "сигнальным" голосованием приняли решение поддержать в первом чтении законопроект о всеукраинском референдуме. Завтра мы проголосуем его по сокращённой процедуре, в среду его рассмотрит комитет и в четверг можно будет проголосовать в первом чтении", – сказала Кравчук журналистам.
Напомним, 9 июня президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум" и определил его как неотложный.
Как ранее сообщал Фокус:
- В сентябре прошлого года, Рада включила в повестку дня президентский законопроект №1015 о народовластии и направила его на рассмотрение в Конституционный суд.
- КСУ дал заключение, что законопроект о законодательной инициативе народа соответствует Конституции.
- Первый замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что один общенациональный референдум может стоить Украине 2 млрд грн.