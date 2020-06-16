Лукашенко в знак "глубокой дружбы между народами" подарил Зеленским вышиванки

Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил президенту Украины и его супруге булорусские вышиванки. Об этом сообщает пресс-служба посольства Белураси в Украине.

Вышиванки украинской стороне в ходе встречи с замглавы Офиса президента Украины Игорем Жовквой передал посол Белурси Игорь Сокол.

Также Лукашенко направил Зеленскому послание, в котором отметил, что белорусская вышивная рубашка "подчеркивает и особенность, и культурную взаимосвязь, и близость" украинского и белорусского народов.

Кроме того, президент Беларуси пожелал, чтобы подаренная им вышиванка стала "оберегом и знаком глубокой дружбы между беларусами и украинцами".

Подарок Лукашенко стал ответом на подаренную ему вышиванку супругами Зеленскими в честь Дня вышиванки.

Как ранее сообщал Фокус:

Осенью 2019 года Зеленский и Лукашенко провели первую встречу в рамках Второго форума регионов двух стран, который прошел в Житомире.