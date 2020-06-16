Офис генпрокурора будет просить для Порошенко арест и 10 млн грн залога

Офис генпрокурора будет просить для пятого президента Петра Порошенко арест с возможностью внесения 10 млн грн залога. Об этом в комментарии УП рассказали в ОГПУ.

Также известно, что заседание Печерского суда назначено на 18 июня, на 15:15. По словам адвоката Порошенко Ильи Новикова, пятый президент придет в суд, несмотря на смерть его отца.

Судьи будут рассматривать дело о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко. Вести судебное заседание будет судья Павел Вовк.

"Несмотря на все нарушения процедуры ходатайство подано и распределено судье Вовку, у которого очень одиозная репутация. Несмотря на то, что преследование носит политический характер,.. заседание состоится. Это очень-очень принципиальный вопрос", – сказал Новиков.

Как ранее сообщал Фокус:

10 июня Петр Порошенко прибыл на допрос в ГБР по "делу картин". Однако допрос не состоялся. Вместо этого ГБР вручило подозрение Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки.