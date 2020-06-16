Офис генпрокурора будет просить для Порошенко арест и 10 млн грн залога
Офис генпрокурора будет просить для пятого президента Петра Порошенко арест с возможностью внесения 10 млн грн залога. Об этом в комментарии УП рассказали в ОГПУ.
Также известно, что заседание Печерского суда назначено на 18 июня, на 15:15. По словам адвоката Порошенко Ильи Новикова, пятый президент придет в суд, несмотря на смерть его отца.
Судьи будут рассматривать дело о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко. Вести судебное заседание будет судья Павел Вовк.
"Несмотря на все нарушения процедуры ходатайство подано и распределено судье Вовку, у которого очень одиозная репутация. Несмотря на то, что преследование носит политический характер,.. заседание состоится. Это очень-очень принципиальный вопрос", – сказал Новиков.
Как ранее сообщал Фокус:
- 10 июня Петр Порошенко прибыл на допрос в ГБР по "делу картин". Однако допрос не состоялся. Вместо этого ГБР вручило подозрение Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки.
- В Офисе генпрокурора заявили, что пятый президент Петр Порошенко подозревается в побуждении главы Службы внешней разведки к превышению служебных полномочий и готовят ходатайство об избрании экс-президенту меры пресечения в виде содержания под стражей.