Кличко потролил сам себя за конфуз с "писькой" на брифинге

Речь идет о его выступлении в прямом эфире 15 июня. Мэр Киева на брифинге говорил о карантинных ограничениях и его подвели слова "після" и "сенсаційні". Первое у него превратилось в неприличное "піська", а вот второе он сумел произнести только после нескольких попыток.

16 июня городской голова записал видео, в котором пошутил и над собой, и своим конфузом.

Он сказал, что сенсации бывают разных размеров и продемонстрировал, насколько они бывают велики.

Виталий Кличко не в первый раз попадает в комичную ситуацию, когда спотыкается на словах. Так, во время выступления в Давосе в 2019 году он не смог справиться со словом digitalization (цифровизация). А во время интервью изданию "Ваша свобода" не выговорил "институт судовых экспертиз".

Как ранее писал Фокус:

В неловкой ситуации оказался президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса во время обращения к гражданам 23 апреля из-за пандемии коронавируса. Он не смог надеть защитную маску. Прямой эфир шел на местном телеканале SABC News.