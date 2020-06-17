Ракеты Javelin и боеприпасы: США передали Украине вооружение на 60 млн долларов

Американская сторона передала Украине оборудование, боеприпасы и комплексы Javelin на общую сумму более 60 миллионов долларов. Об этом сообщило посольство США в Украине.

"Помощь США в сфере безопасности и сотрудничество с Украиной во время COVID-19 продолжаются! Вчера Управление оборонного сотрудничества посольства США получило оборудование на более 60 млн долларов для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin", – говорится в сообщении.

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В посольстве подчеркнули, что США стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии.

Как ранее сообщал Фокус:

11 декабря 2019 года оборонный бюджет США на 2020 год одобрила Палата представителей Конгресса США. В программу военной помощи Украине включено летальное оружие – крылатые ракеты для береговой обороны и противокорабельные ракеты.

Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2020 год в размере 738 млрд долларов, который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год в размере 738 млрд долларов (это больше предыдущего на 3,1%), который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине.

Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что в 2020 году США намерены выделить украинской стороне более миллиарда долларов помощи.

15 мая США передали Украине военное и медицинское оборудование для использования в зоне Операции объединенных сил на общую сумму 25 млн долларов.