Ракеты Javelin и боеприпасы: США передали Украине вооружение на 60 млн долларов

Политика
США стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности

Американская сторона передала Украине оборудование, боеприпасы и комплексы Javelin на общую сумму более 60 миллионов долларов. Об этом сообщило посольство США в Украине.

"Помощь США в сфере безопасности и сотрудничество с Украиной во время COVID-19 продолжаются! Вчера Управление оборонного сотрудничества посольства США получило оборудование на более 60 млн долларов для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin", – говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что США стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии.

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