Решение по отстранению Холодницкого отложили на 1 июля

Дисциплинарная комиссия Офиса генпрокурора отложила рассмотрение вопроса отстранения Назара Холодницкого с должности специализированного антикоррупционного прокурора (САП) до 1 июля. Изначально оно должно было состоятся в среду, 17 июня. Об этом Холодницкий сказал Українським Новинам.

"Отложили до 1 июля", – сказал он.

По его словам, он лично пришел на заседание комиссии, но ему так никто не предоставил жалобу на него.

Он отметил, что жалоба была оформлена по заявлению руководителя генеральной инспекции Сергея Лисаченко, пишет 112 Украина.

"Дисциплинарной комиссией было принято решение об отложении на две недели рассмотрения этой жалобы, поскольку по состоянию на сегодня я не ознакомлен с материалами как служебного расследования части, так и собственно, дисциплинарной жалобы. Комиссией было принято решение обратиться к председателю комиссии Офиса Генерального прокурора, которая устанавливает гриф секретности в органах прокуратуры, с целью разъяснения, почему был наложен этот гриф и можно ли его снимать", – отметил Холодницкий.

Он также добавил, что комиссия удовлетворила его ходатайство о предоставлении копии дисциплинарной жалобы и копий заверенных служебных расследований для того, чтобы он на следующее заседание комиссии смог подготовить свою позицию.

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