Холодницкий: Обращение Венедиктовой мне первым сбросил Джокер

Ранее Холодницкий рассказывал, что общается с Джокером и что тот якобы обещал ему "кучу информации"

Обращение генпрокурора Ирины Венедиктовой стало для руководителя Специализированной антикорпрокуратуры Назара Холодницкого "полным нежданчиком". Об этом он рассказал в интервью НВ.

"Я думаю, я не первый и не последний, для кого такие истории становятся "нежданчиком". Вспоминаю слова Рябошапки, для которого обвинение Венедиктовой в продаже дел тоже стало неожиданностью. А потом был Трепак, который пришел на работу в понедельник и узнал, что распеределение обязанностей изменили", – говорит Холодницкий.

Также глава САП поведал, что первым обращение Венедиктовой ему скинул Джокер.

"Я когда-то рассказывал, что мы с ним общаемся. С самого начала он представился Джокером. Он скинул мне этот опус. Уже потом я зашел на сайт Офиса генпрокурора и увидел, что это не фейк", – рассказывает он.

На замечание журналиста, что странно, когда глава САП переписывается с неизвестным никому человеком Холодницкий ответил: "Ничего странного здесь нет. Моя задача как прокурора - получить информацию из любых источников, а потом проверить".

"И некоторые скрины переписок, которые публиковал Джокер, потом проверялись в рамках уголовных производств. Это один из источников получения информации", – добавил Холодницкий.

Кроме того, руководитель САП предположил, что Венедиктова записала свое обращение потому, что он "последовательно обеспечивает независимость не только САП, но и НАБУ". "Но юридические дискуссии должны проходить не в "видосиках", – сказал также Холодницкий.

Как ранее сообщал Фокус:

26 мая, генпрокурор Венедиктова публично обвинила руководство САП в бездеятельности: якобы прокуроры пропускают важные процессуальные сроки и поэтому им приходится закрывать резонансные дела.

САП в ответ поинтересовалось, почему прокуроры из ОГПУ так долго не передавали материалы дел в суд, ведь подозрение по ним сообщалось 2-4 года назад.

На следующий день, 27 мая, СМИ сообщили, что Офис генпрокурора якобы уже готовится к избранию нового руководителя САП и инициировал для этого отбор конкурсной комиссии.