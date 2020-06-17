В Минкульте рассказали, почему исключили Екатерину Варнаву из "черного списка"
Российскую телеведущую Екатерину Варнаву исключили из списка людей, представляющих угрозу национальной безопасности, по представлению Службы безопасности Украины.
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.
Указано, что 13 марта в Минкульт поступило письмо СБУ от 6 марта №2/5-331нт о снятии запрета въезда в Украину и исключение из списка лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, телеведущей из России Екатерины Варнавы.
"Согласно части пятой статьи 15 Закона Украины "О кинематографии", Министерство культуры и информационной политики осуществляет действия относительно внесения изменений в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности исключительно на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", – говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что Екатерина Варнава была исключена из перечня "исключительно по представлению Службы безопасности Украины" соответствующим приказом от 18 марта.
"Процедура осуществляется автоматически, ведь в соответствии с действующим законодательством полномочиями "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделено. Министерство осуществляет обнародование перечня и обновления", – отметили в ведомстве.
Екатерина Варнава – российская телеведущая, актриса, участница Comedy Woman. С 2014 до 2017 года была соведущей шоу "Кто сверху?" на украинском "Новом канале".
17 июня стало известно что Министерство культуры исключило из перечня лиц, которым запрещен въезд в Украину, российскую Екатерину Варнаву, которая посещала аннексированный Крым.
Как ранее сообщал Фокус:
- Весной 2017 года СБУ запретила ей въезд в Украину на пять лет из-за того, что она посещала Крым совместно с другими участниками Comedy Woman в 2016 году. После этого Варнава не смогла продолжить работу на "Новом".
- В феврале 2020-го "Новый канал" обжаловал в суде запрет на въезд Варнаве.
- В феврале Госкино запретило показ и распространение в Украине фильма "Восемь первых свиданий", в котором снималась Варнава. Одним из продюсеров и сценаристов этого фильма является нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Также он сыграл в нем одну из главных ролей.
- На днях новый министр культуры Александр Ткаченко сказал, что он против запрета фильмов с актерами, в отношении которых введены санкции.