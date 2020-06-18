Депутаты не отпустили Вакарчука из Рады. Провал голосования нардепы встретили овациями

Народные депутаты не поддержали сложение лидером "Голоса" Святославом Вакарчуком своих депутатских полномочий. "За" проект постановления №3673 проголосовали только 175 народных избранников.

Провал голосования в Раде встретили громкими аплодисментами. Самого Вакарчука, судя по результатам поименного голосования, в Раде не было.

В то же время, проект постановления №3674 о сложении полномочий другого нардепа – Ольги Бельковой из "Батькивщины" – депутаты поддержали: 343 голосов "за".

Перед голосованием Белькова выступила с трибуны Рады и рассказала, что ей нужна "перезагрузка".

"Это было необычайные восемь лет моей профессиональной жизни, но я влюблена в идею парламентаризма – не в себя саму в этом зале. Но даже лучшие профессионалы должны проводить перезагрузку и время от времени сверять теоретические концепции с реалиями", – сказала она.

"Я хочу убедиться как профессионал, что написанное мной в этом зале работает так, как задумано там, в реальном секторе экономике. Так будет ответственно", – добавила Белькова.

Выступление Бельковой депутаты также встретили аплодисментами.

Белькова была народным депутатом трех созывов и успела побывать в "Ударе" Виталия Кличко, "БПП" Петра Порошенко и "Батькивщине" Юлии Тимошенко.

В нынешнем созыве уже экс-нардеп была главой подкомитета по вопросам банковской деятельности, монетарной стабильности и взаимодействия с Нацбанком финкомитета Рады.

Как ранее сообщал Фокус:

11 июня, на брифинге в Мариинском парке Вакарчук заявил о намерении сложить мандат народного депутата. Заявление Вакарчука еще должна утвердить Верховная Рада.

СМИ, ссылаясь на свои источники, связывают это решение с конфликтом в партии вокруг отставки главы МВД Арсена Авакова и приближением местных выборов.