Зеленский предложил помощь ЕС в вопросе безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский во время видеоконференции лидеров стран Восточного партнерства заявил, что Европейский союз не использовал свой потенциал для обеспечения стабильности и безопасности в регионе в полной мере, и что Украина могла бы помочь в этом вопросе.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

"По моему мнению, Европейский союз еще не использовал в полной мере свой потенциал ради безопасности на Европейском континенте. Знаю, считается, что Восточное партнерство не является инструментом для урегулирования конфликтов. В то же время мы не можем позволить внешним игрокам в дальнейшем дестабилизировать ситуацию в регионе и создавать новые и новые горячие точки", – сказал Зеленский.

Он отметил, что конфликты на территориях стран-партнеров ЕС могут перекинуться на страны Евросоюза.

"Украина способна делать вклад в укрепление стабильности и безопасности в регионе: участвовать в миссиях, военных проектах ЕС и проектах по безопасности, инициативах, направленных на борьбу с информационными и гибридными угрозами, дезинформацией и тому подобное", – сказал президент.

По мнению Зеленского, свидетельством этому стало предоставление Украине статуса партнера расширенных возможностей НАТО.

Как ранее сообщал Фокус:

Украина готовится к проведению очередного саммита Украина-ЕС, который запланирован на 1 октября.