НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру Омеляну

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Экс-министр подозревается в совершении незаконных действий, вследствие которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн.

Так, действия экс-чиновника квалифицированы по ч. 2 ст. 211 (выпуск должностным лицом нормативно-правового акта, что уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Следствие установило, что бывший министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, один из этих сборов – административный – является доходной частью государственного бюджета, поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр.

"К тому же, Министерство финансов Украины выступало против уменьшения всех портовых сборов, среди прочего, подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет. О чем Минфин информировал министра инфраструктуры неоднократно", – подчеркнули в НАБУ.

В результате, согласно следствию, решение бывшего министра привело к непоступлению в госбюджет в 2018 году 30,4 млн грн: из ожидаемых 203,5 млн грн получено 173,1 млн грн..

"Эти данные подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой. После Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели", – подытожили в НАБУ.

Омелян, комментируя подозрение на своей странице в Facebook, заявил, что неделю назад его пригласили в НАБУ дать показания в уголовном производстве относительно снижения Кабмином портовых тарифов. По его словам, в 2018-19 годах благодаря этому решению морская отрасль продемонстрировала рост более чем на 20%.

"Несмотря на то, что меня пригласили в качестве свидетеля, детектив НАБУ пытается вручить мне подозрение, что уменьшение портовых тарифов и сборов привело к сокращению доходов государственного бюджета и я (хотя это было коллегиальное решение Кабмина) нанес убытки государству", – сообщил Омелян.

Он также выразил сожаление, что "НАБУ на глазах превращается в ГБР-2".

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее следователи ГБР пришли с обыском в дом, где он проживает вместе с семьей.