Обыски в доме экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна связаны с расследованием уголовного производства по факту похищения и убийства журналиста Василия Сергиенко в 2014 году. Сам Омелян в деле не фигурирует.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ГБР.

"Обыски проведены в ходе досудебного расследования уголовного производства по факту совершения преступной организацией похищения 4 апреля 2014 года в г. Корсунь-Шевченковский и умышленного убийства журналиста Василия Сергиенко по месту проживания одного из народных депутатов Украины предыдущих созывов, члена "Партии регионов", – говорится в сообщении.

При этом в Бюро отметили, что экс-министр арендует жилье, которое принадлежит бывшему "регионалу", и не является фигурантом в расследуемом деле.

По данным Цензор.НЕТ, обыск проводили в рамках уголовного производства, в котором фигурирует экс-нардеп Партии регионов Геннадий Бобов.

Владельцем дома, где проживает Омелян, является родственница бывшего парламентария Светлана Бобова. По версии следствия, в доме могут храниться доказательства, которые могут быть приобщены к уголовному производству.

Сам Омелян сообщил в Facebook, что обыски касались дела в отношении предыдущего владельца дома, который его продал в 2016 году. Сам дом экс-министр сейчас арендует. Он отметил, что не понимает, что в доме могли искать и считает такие действия примером политических преследований оппозиции.

Ранее утром Омелян на своей странице в Facebook написал, что следователи ГБР пришли с обыском в дом, где он проживает вместе с семьей.

Как ранее сообщал Фокус:

Журналиста Василия Сергиенко преступники похитили из собственного дома в Корсунь-Шевченковском, забили до смерти и закопали в лесу 4 апреля 2014 года.

В том же месяце в полицию обратилась мать журналиста и сообщила, что ее сына неизвестные лица с применением физической силы принудительно посадили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении.

В мае 2017 года в Черкассах полиция задержала Вадима Мельника, подозреваемого в организации убийства Сергиенко.

В августе 2019 года в Черкасской области суд отпустил из СИЗО под домашний арест Вадима Мельника, которого обвиняют в организации убийства Василия Сергиенко.