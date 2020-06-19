ВАКС вернул экс-нардепу Микитасю 50 млн грн внесенного им залога

Об этом сообщила руководитель отдела коммуникаций ВАКС Олеся Чемерис, пишет издание "Слово и дело".

"Представитель экс-нардепа и экс-президента государственной строительной корпорации обратился за возвратом части внесенного ранее залога. Суд принял решение о возвращении этой части лицу, внесшему этот залог", – сказала Чемерис.

25 октября за Микитася внесли залог в размере 80 млн грн, который уже передали в госбюджет. Тем не менее, суд потребовал еще 100 млн – Микитась якобы нарушил условия предыдущего решения суда и встречался с другими подозреваемыми.

50 млн грн из нового залога Микитась заплатил, но его адвокат Александр Лычак в комментарии изданию говорил, что экс-нардеп не планирует вносить остальные 50 из 100 млн грн залога, назначенных ему апелляционной палатой ВАКС.

Микитась проходит по делу о организации схемы завладения более 81 млн грн Национальной гвардии Украины.

По версии следствия, экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим НГУ Юрием Аллеровым, гендиректором "Укрбуд Девелопмент" Олегом Майбородой, его заместителем Сергеем Якусевичем, частным оценщиком Алисой Гринчук и бывшим зампрезидента стройкорпорации "Укрбуд" Вячеславом Мармышем, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью НГУ.

В 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в НГУ) и компания-застройщик заключили соглашение, согласно которому на территории бывшей военной части должны были построить ЖК со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева НГУ должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

Однако впоследствии, в 2016-2017 годы, стороны заключили дополнительные соглашения, согласно которым НГУ отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, та же компания-застройщик сводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор"). Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81,63 млн грн меньше той, в которую были оценены те квартиры, что должна была получить НГУ на старте договоренностей.

Недавно НАБУ и САП завершили расследование этого дела.

Как ранее сообщал Фокус:

В суде тогда объяснили, что сторона обвинения не доказала рисков, которые бы свидетельствовали, что единственной достаточной мерой пресечения является именно содержание под стражей.