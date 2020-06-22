Молчаливые депутаты: почти 60 "слуг народа" ни разу не выступили в Раде за 9 месяцев работы

Общественная организация "Комитет избирателей Украины" (КИУ) проанализировала статистику выступлений народных депутатов во время пленарных заседаний Верховной Рады за минувшие девять месяцев работы. Учитывались как выступления с места, так и с трибуны.

150 депутатов от "Слуги народа" (всего во фракции 248 депутатов) выступали не более трех раз. 58 из них пока еще не сказали ни слова.

Среди тех 92-х, кто выступил 1–3 раза, есть ряд депутатов, которые ранее работали в структурах "Студии Квартал 95". В частности, А. Руденко (менеджер по маркетингу, ООО "Квартал 95") – 0 выступлений, А. Кабанов (сценарист, "Квартал 95") – 1 выступление, М. Ткаченко (руководитель ООО "Квартал-Концерт") – 3 выступления, А. Хоменко (директор по цифровым продуктам, "Квартал 95") – 3 выступления, Ю. Корявченков (актер 95-го квартала) – 1 выступление. Среди "молчаливых" депутатов и потенциальный кандидат на должность киевского городского головы Николай Тищенко (2 выступления).

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Что касается других фракций, то нулевые показатели выступлений у 9 депутатов фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь": С. Левочкина, Ю. Левочкиной, Т. Козака, В. Столара. В этой фракции по одному разу выступили В. Медведчук и Г. Суркис. Также не было выступлений у 4-х депутатов группы "Доверие", и трех – группы "За будущее" (Р. Иванисов, А. Деркач, А. Герега).

Во фракциях "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" выступали все депутаты.

Говоря о причинах молчаливости депутатов, глава КИУ Алексей Кошель назвал две причины: "Первая – врожденная застенчивость, что не свойственно для профессии политика. Вторая – депутат не может сформировать свою позицию в сложном процессе законотворчества и предпочитает отмалчиваться или у него вообще нет собственного мнения".

Напомним, ни закон, ни регламент ВР не обязывают депутата выступать в сессионном зале. Также нет не только количественных, но и любых других официальных показателей эффективности его работы.

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