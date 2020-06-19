Вакарчук нашел способ лишиться полномочий народного депутата и уйти из Рады

Бывший лидер "Голоса" Святослав Вакарчук написал заявление о выходе из фракции. Это повлечет за собой его исключение из избирательного списка и приведет к автоматическому сложению полномочий нардепа

У себя в Facebook Вакарчук пишет, что он "не изменяет собственные решения" и благодарит каждого депутата, который на вчерашнем заседании Верховной Рады поддержал его решение сложить полномочия нардепа.

"Вместо меня в парламент зайдет следующий по списку кандидат в депутаты. В данном случае это Алина Свидерская, юристка, высококлассная специалистка по энергетике, выпускница Кембриджа", – отметил также Вакарчук.

"Такой способ сложения депутатского мандата – вынужденный и формальный. И мне жаль, что часть парламентариев оставила мне именно этот вариант. Но это уже их ответственность. Как и говорил ранее, остаюсь членом партии "Голос" и сделаю все возможное, чтобы партия развивалась и была успешной", – добавил нардеп.

Вчера, 18 июня, Рада провалила голосование по сложению Вакарчуком полномочий народного депутат: "за" проект постановления №3673 проголосовали только 175 народных избранников.

Результаты голосования нардепы встретили громкими аплодисментами.

А проект постановления о сложении полномочий другого депутата – Ольги Бельковой из "Батькивщины" – депутаты поддержали: 343 голосов "за". Выступление самой Бельковой депутаты также встретили аплодисментами.

Как ранее сообщал Фокус:

11 июня, на брифинге в Мариинском парке Вакарчук заявил о намерении сложить мандат народного депутата. Заявление Вакарчука еще должна утвердить Верховная Рада.

СМИ, ссылаясь на свои источники, связывают это решение с конфликтом в партии вокруг отставки главы МВД Арсена Авакова и приближением местных выборов.