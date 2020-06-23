"Баба рабочая и вообще красотка". Корниенко и Арахамия обсудили "слугу народа" Аллахвердиеву

Видео опубликовало местное издание "НикВести", но позже удалило запись, однако ее успели сохранить другие СМИ.

Руководители "Слуги народа" не были в курсе, что их разговор записывали. Корниенко заявил, что их коллега Ирина Аллахвердиева – "баба рабочая, как корабельная сосна". И "вообще красотка".

По мнению Корниенко и Арахамии, как только Аллахвердиеву увидит президент Украины Владимир Зеленский, сразу "подпрыгнет" и "выкурит все айкосы".

Позже Корниенко заявил, что видео является смонтированным. "В монтаж попала фамилия уважаемого депутата, нашей коллеги, которая никакого отношения к обсуждаемым вопросам не имела".

"Немного близкие, немного ироничные, но в любом случае, это отношения людей, объединенных одной целью и составляют команду. Да, у нас есть специфика языка, на котором мы общаемся между собой. И это наше внутрипартийное дело", – сказал Корниенко на своей странице в Facebook и попросил извинений от своего и Арахамии имени.

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