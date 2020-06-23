"Баба рабочая и вообще красотка". Корниенко и Арахамия обсудили "слугу народа" Аллахвердиеву

Политика
Во время визита в Николаев руководство "Слуги народа" решило обсудить свою коллегу по фракции, но их разговор случайно попал на камеру.

Видео опубликовало местное издание "НикВести", но позже удалило запись, однако ее успели сохранить другие СМИ.

Руководители "Слуги народа" не были в курсе, что их разговор записывали. Корниенко заявил, что их коллега Ирина Аллахвердиева – "баба рабочая, как корабельная сосна". И "вообще красотка".

По мнению Корниенко и Арахамии, как только Аллахвердиеву увидит президент Украины Владимир Зеленский, сразу "подпрыгнет" и "выкурит все айкосы".

Позже Корниенко заявил, что видео является смонтированным. "В монтаж попала фамилия уважаемого депутата, нашей коллеги, которая никакого отношения к обсуждаемым вопросам не имела".

"Немного близкие, немного ироничные, но в любом случае, это отношения людей, объединенных одной целью и составляют команду. Да, у нас есть специфика языка, на котором мы общаемся между собой. И это наше внутрипартийное дело", – сказал Корниенко на своей странице в Facebook и попросил извинений от своего и Арахамии имени.

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