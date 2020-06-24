В пятницу Зеленский выйдет из самоизоляции, — ОП

Об этом Радио Свобода рассказали в Офисе президента.

"В пятницу, 26 июня, [президент Зеленский] собирается выйти из режима самоизоляции", — говорится в сообщении.

Зеленский объявил о переходе на особый режим работы после того, как его супруга - Елена Зеленская - сдала положительный тест на коронавирус.

Тем не менее, даже во время режима самоизоляции президент продолжал ездить в офис на Банковой.

Как ранее сообщал Фокус:

16 июня Зеленскую госпитализировали с диагнозом "внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести".