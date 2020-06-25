Украина и Венгрия провели первое за 7 лет заседание совместной экономической комиссии

Межправительственная украинско-венгерская комиссия по экономическому сотрудничеству рассмотрит возобновление некоторых совместных проектов.

Заседание в Киеве состоялось впервые за 7 лет. На нем председательствовали главы внешнеполитических ведомств двух стран: Дмитрий Кулеба от Украины и Петер Сийярто от Венгрии, сообщила пресс-служба МИД Украины.

В МИД отметили, что мадьярская делегация стала первой иностранной делегацией, которая посетила Киев с начала карантина.

"Во время коронавирусного кризиса надо спасать и людей, и экономики. Восстановив сегодня работу комиссии, мы разблокируем целый ряд совместных экономических и транспортных проектов, модернизацию пограничной и трансграничной инфраструктуры, дадим новый импульс сотрудничеству в аграрной сфере, энергетике, охране окружающей среды", – сказал Кулеба.

На встрече, как сообщили в министерстве, обсуждали конкретные проекты сотрудничества украинских и венгерских компаний и увеличение объемов двусторонних инвестиций.

Особое внимание министры уделили вопросам развития пограничной инфраструктуры, в частности, модернизации пункта "Чоп" – "Захонь" и построения нового пункта "Дийда" – "Берегдароц".

Как ранее сообщал Фокус:

25 июня Петер Сийярто заявил, что Венгрия готова помочь Украине отстроить дороги в Карпатах после паводка. По его словам, Венгрия готова предложить $50 млн на восстановление дорог.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба передал приглашение президента Владимира Зеленского премьер-министру Венгрии Виктору Орбану осуществить визит в Украину в июле.