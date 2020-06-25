Замминистра образования Егор Стадный подал в отставку

Заместитель министра образования и науки Егор Стадный подал в отставку.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Заявление уже написал, впереди много работы", – написал Стадный.

Стадный не назвал причину такого решения, но поблагодарил всех коллег, с которыми работал 10 месяцев в министерстве и призвал их не терять веры в возможность качественных изменений.

"Я буду очень благодарен судьбе, если представится возможность еще раз работать бок о бок с вами!" – написал Стадный.

Стадный был назначен заместителем министра образования и науки 6 сентября 2019 года.

Как ранее сообщал Фокус:

25 июня Кабинет министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования.