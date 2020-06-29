Дела против Порошенко – это "борьба за справедливость". Так считает 51% украинцев, – опрос КМИС
Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.
Так, 51% украинцев считает, что уголовные дела против Порошенко – это наказание за нарушение закона, 30% придерживаются иной точки зрения – якобы это политическое преследование. Еще 19% респондентов не дали ответа.
Также у украинцев поинтересовались, одобряют ли они действия нынешнего президента Владимира Зеленского. Утвердительно ответили 38% опрошенных (в мае было 47%), отрицательно – 45% (в мае было 37%). Впервые деятельность Зеленского не одобряют больше опрошенных, чем одобряют.
Опрос проводился с 20 по 23 июня 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте от 18 лет).
В выборку не входят временно оккупированные территории. В ходе опроса проведены 2 тыс. интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%, 1,4% – для показателей, близких к 10%.
Как ранее сообщал Фокус:
- 10 июня Порошенко прибыл на допрос в ГБР по "делу картин", однако допрос не состоялся. Вместо этого ГБР вручило подозрение Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки.
- 18 июня суд должен был избрать Порошенко меру пресечения по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Заседание перенесли на 1 июля.
- Порошенко также заявил, что против него возбуждено еще одно дело: за разжигание межрелигиозной розни. В ГБР это подтвердили.
- Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о закрытии трех уголовных производств, в которых фигурировал пятый президент Украины Петр Порошенко из-за отсутствия состава преступления.