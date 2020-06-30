Александра Клитина продемонстрировала внушительный бюст и объявила войну коррупции

Соответствующее видео она опубликовала на своем YouTube-канале.

"Я решила бороться за правду сама. Потому что на этих идиотов в штанах надежды точно нет. Я создаю свою партию "Украина против коррупции", чтобы разобраться наконец-то с этими политическими проститутами. Они думают, раз у них в штанах что-то есть, то этого достаточно для успеха и можно оскорблять женщин. Но женщины в сто раз умнее и честнее чем вы", – заявила она.

Также она рассказала, что министр инфраструктуры Владислав Криклий добился ее увольнения, поскольку она "мешала воровать в Укрзадлизныце"

"Поэтому я хочу разобраться со всеми коррупционерами и политическими проститутами. Все желающие обращайтесь ко мне. Скажем вместе нет политическим проститутам", – резюмировала Александра Клитика.

Напомним, 27 ноября Кабинет министров уволил с должности заместителя министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции 37-летнюю Александру Клитину, которая перед этим попала сразу в несколько скандалов.

Сначала, нардеп Антон Поляков опубликовал фрагмент разговора народных депутатов из "Слуги народа", которые рассказали, что Клитина якобы получила свою должность через постель. В ответ Клитина заявила, что информация о якобы "карьере через постель" на самом деле является заказом, и связала это с сопротивлением реформам.

Другой скандал возник после обнародования переписки пранкером "Джокер". Говоря о закупке локомотивов для АО "Укрзализныця", Клитина обвинила министра инфраструктуры Владислава Криклия в коррупции, написав, что он "мутит с тендерами". Также в переписке с пранкером она заявила, что смогла бы потянуть и пост министра вместо Криклия.

В июне Александра Клитика стала советником главы Госкосмического агентства. Она сообщила, что "помогает Агентству с международным партнерством, донорами и МФО"