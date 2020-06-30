В праймериз от "Слуги народа" на мэры Киева участвуют четыре человека, – Качура

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, сообщает Интерфакс-Украина.

"Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский и я. Внутри партии среди депутатов больше других кандидатов пока не было, насколько я знаю. Но мы не исключаем вариант, что может кто-то появится в последний момент извне", – сообщил Качура.

По его словам, кандидата от "Слуги народа" назовут через несколько недель и последнее слово – за Владимиром Зеленским, который в своем решении будет опираться на соцопросы.

Качура считает, что наиболее серьезным соперником на выборах является действующий мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, Кличко "обгоняет всех возможных кандидатов", но все может измениться после появления медийных лиц в списках кандидатов.

"Я знаю, что собираются "пойти в мэры" известные предприниматели, ведущие телеканалов", – сказал Качура. По его мнению, в мэры столицы будут баллатироваться больше десяти кандидатов.

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