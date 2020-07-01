Заседание по делу Порошенко перенесли: меру пресечения будут выбирать на один день
В среду, 1 июля, Печерский районный суд Киев отложил рассмотрение меры пресечения Петру Порошенко. Об этом сообщает РБК-Украина.
Согласно решению суда, новое заседание должно состояться 8 июля в 11:00. Таким образом прокуратура будет требовать меру пресечения для Порошенко всего на один день.
Отметим, что на сегодняшнем заседании прокуратура попросила выбрать Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства на 8 дней до 10 июля.
Такая дата была выбрана потому что 10 июля срок расследования дела, но прокуратура уже подала ходатайство, чтобы продлить сроки расследования.
Перед тем как появиться на заседании в Печерском суде, Порошенко также пришел на допрос ГБР, где отказался давать показания. Также он не захотел брать повестки о вызовах на допросы на другие даты.
Как ранее сообщал Фокус:
- 10 июня Порошенко прибыл на допрос в ГБР по "делу картин". Однако допрос не состоялся. Вместо этого ГБР вручило подозрение Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки.
- 18 июня суд должен был избрать Порошенко меру пресечения по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Заседание перенесли на 1 июля.
- Ирина Венедиктова сообщила о закрытии трех уголовных производств, в которых фигурировал пятый президент Украины Петр Порошенко из-за отсутствия состава преступления.