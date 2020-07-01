Заседание по делу Порошенко перенесли: меру пресечения будут выбирать на один день

В среду, 1 июля, Печерский районный суд Киев отложил рассмотрение меры пресечения Петру Порошенко. Об этом сообщает РБК-Украина.

Согласно решению суда, новое заседание должно состояться 8 июля в 11:00. Таким образом прокуратура будет требовать меру пресечения для Порошенко всего на один день.

Отметим, что на сегодняшнем заседании прокуратура попросила выбрать Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства на 8 дней до 10 июля.

Такая дата была выбрана потому что 10 июля срок расследования дела, но прокуратура уже подала ходатайство, чтобы продлить сроки расследования.

Перед тем как появиться на заседании в Печерском суде, Порошенко также пришел на допрос ГБР, где отказался давать показания. Также он не захотел брать повестки о вызовах на допросы на другие даты.

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