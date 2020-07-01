Прокуратура просит назначить меру пресечения Порошенко на 8 дней

В прокуратуре просят взять личное обязательство с Петра Порошенко до 10 июля. В этот день истекает срок расследования дела, но прокуратура хочет его продлить до 6 месяцев

На заседании в Печерском суде прокуратура просит выбрать Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства на 8 дней до 10 июля. Об этом сообщает Украинская правда.

"Прошу применить к Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства в пределах срока досудебного расследования, то есть до 10.07.2020", – заявили в прокуратуре.

Срок расследования дела против Порошенко истекает 10 июля, но прокуратура уже подала ходатайство, чтобы продлить сроки расследования.

В ГБР подтвердили, что адвокату пятого президента Украины уже была вручена копия ходатайства о продлении срока предварительного расследования в данном уголовном производстве.

Отмечается, что ходатайство о продлении сроков расследования должен рассмотреть суд. Срок собираются продлить до 6 месяцев. Данное ходатайство прокуратуры суд должен рассмотреть отдельно от избрания меры пресечения.

"Я хочу обратиться к господину Зеленскому и госпоже Венедиктовой и хочу повторить тезис: "Мы вас не боимся. Замахнулись - бейте. Не откладывайте, не бойтесь. Надо посадить - сажайте", – заявил Порошенко на судебном заседании.

Перед тем как появиться на заседании в Печерском суде, Порошенко также пришел на допрос ГБР, где отказался давать показания. Также он не захотел брать повестки о вызовах на допросы на другие даты.

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