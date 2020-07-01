Банки не будут начислять пеню за просрочку платежей во время карантина: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому банкам запрещено взимать неустойку за просрочку платежей во время карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, президент подписал закон "О внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины и Гражданский кодекс Украины относительно недопущения начисления штрафных санкций по кредитам (займам) в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни COVID-19)" №691-IX, принятый Верховной Радой 16 июня.

Документ защищает заемщиков от начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина и в 30-дневный срок после его завершения.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Как ранее сообщал Фокус:

Верховная Рада утвердила данный закон 16 июня. А в марте в НБУ сообщали, что банкам запретили штрафовать за просрочку платежей по кредитам во время карантина.