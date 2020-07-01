Банки не будут начислять пеню за просрочку платежей во время карантина: Зеленский подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому банкам запрещено взимать неустойку за просрочку платежей во время карантина.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
В частности, президент подписал закон "О внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины и Гражданский кодекс Украины относительно недопущения начисления штрафных санкций по кредитам (займам) в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни COVID-19)" №691-IX, принятый Верховной Радой 16 июня.
Документ защищает заемщиков от начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина и в 30-дневный срок после его завершения.
Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.
Как ранее сообщал Фокус:
- Верховная Рада утвердила данный закон 16 июня. А в марте в НБУ сообщали, что банкам запретили штрафовать за просрочку платежей по кредитам во время карантина.
- Ранее Нацбанк провел экспресс-тесты 26 украинских банков, на которые приходится 91% всех активов банковской системы. Большинство показали лучшие результаты, чем год назад, однако выявлена вероятная потребность в капитале для девяти банков.