Банки не будут начислять пеню за просрочку платежей во время карантина: Зеленский подписал закон
Верховная Рада утвердила данный закон 16 июня.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому банкам запрещено взимать неустойку за просрочку платежей во время карантина.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
В частности, президент подписал закон "О внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины и Гражданский кодекс Украины относительно недопущения начисления штрафных санкций по кредитам (займам) в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни COVID-19)" №691-IX, принятый Верховной Радой 16 июня.
Документ защищает заемщиков от начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина и в 30-дневный срок после его завершения.
Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.
Как ранее сообщал Фокус:
- Верховная Рада утвердила данный закон 16 июня. А в марте в НБУ сообщали, что банкам запретили штрафовать за просрочку платежей по кредитам во время карантина.
- Ранее Нацбанк провел экспресс-тесты 26 украинских банков, на которые приходится 91% всех активов банковской системы. Большинство показали лучшие результаты, чем год назад, однако выявлена вероятная потребность в капитале для девяти банков.