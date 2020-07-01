Глава НБУ Яков Смолий подал в отставку

Глава Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Смолий объяснил свою отставку систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк длительное время.

"В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной, как главой, возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействия с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", – говорится в сообщении.

Изданию ZN.ua в пресс-службе НБУ сообщили, что завтра, 2 июля, это заявление рассмотрит профильный комитет Верховной Рады, а в пятницу вынесут в сессионный зал парламента.

При рассмотрении в парламенте Смолий предоставит отчет о проделанной работе за два года и ответит на вопросы депутатов.

До назначения нового главы НБУ, возглавлять Нацбанк будет первый заместитель председателя правления Екатерина Рожкова.

Среди основных претендентов на нового главу действующий председатель правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко.

Как ранее сообщал Фокус:

В мае Яков Смолий заявлял о своем намерении оставаться на должности главы НБУ до конца своей каденции – до 2025 года.

Смолий был назначен главой НБУ в марте 2018 года, но де-факто возглавил центробанк годом ранее в связи с уходом Валерии Гонтаревой.